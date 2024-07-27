В статье журналисты заявили, что под селом Прогресс в ДНР украинские соединения по борьбе с БПЛА начали сбивать собственную технику и создавать для нее помехи при помощи специального снаряжения.

Сообщается также, что благодаря подобным действиям со стороны противника, российским бронетанковым подразделениям удалось ударить по неорганизованным и самым уязвимым позициям врага в регионе, что спровоцировало его отступление.

До этого Минобороны РФ сообщило о ликвидации формирований 4-х бригад ВСУ районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово в ДНР.

Ранее советник украинского лидера Зеленского заявил, что договор с российской стороной грозит заморозкой конфликта.