Советник Зеленского заявил, что договор с Россией грозит заморозкой конфликта

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что договор с Россией грозит заморозкой конфликта. Таким мнением он поделился в интервью «Каналу 24».

Он подчеркнул, что Киев готов к переговорам с российском стороной на справедливых условиях, к чему Москва не готова. Его цитирует РБК.

«Мы готовы к переговорному процессу на справедливых условиях. На тех условиях, которые действительно приведут к устойчивому, справедливому миру. К ним не готова Россия», — сказал Подоляк.

Подписание мирного соглашения с РФ он назвал «сделкой с дьяволом».

21 июля Зеленский заявил, что допускает возможность заключения мирного договора с Россией, даже если ее президентом будет Владимир Путин. В интервью британскому телеканалу BBC он отметил, что украинская сторона готова рассмотреть такую возможность уже на втором саммите по установлению мира на Украине.

Как ранее заявлял Путин, Москва в любой момент готова провести переговоры с Киевом. Как подчеркивал российский лидер, Украина сама на законодательном уровне запрещает любые контакты с РФ.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам поездки в КНР заявил о невозможности проведения мирных переговоров с Москвой.