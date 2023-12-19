Франция хочет расширить программу для обучения ВСУ

Франция хочет расширить программу по подготовке украинских солдат в предстоящем 2024-м году. Об этом сообщили представители Министерства обороны европейского государства на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что страна за текущий год подготовит в общей сложности порядка 8000 солдат, что являются четвертью от всех бойцов, обученных в рамках миссии ЕС по поддержке Киева. Представители ведомства сообщили о том, что данная подготовка продолжится и в следующем году, а также распространится на остальные области, такие как военно-морская и авиационная.

Сообщается также, что каждый месяц во Франции проходит обучение около двухсот солдат ВСУ. Во французскую программу входят 3 вида подготовки, в которых украинские солдаты учатся общевойсковому бою, специальным навыкам и применению военной техники, рассказали представители.