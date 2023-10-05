Франция начинает вывод войск из Нигера

Франция на этой неделе начнет выводить своих военных из Нигера, сообщает AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции.

Вывод из страны французских военных был одним из главных требований мятежников, отстранивших от власти президента Нигера Мохамеда Базума. С момента переворота в Нигере регулярно проходят массовые антифранцузские акции.

В сентябре президент Эммануэль Макрон отозвал из Нигера французского посла.

Французский военный контингент в Нигере насчитывает 1,5 тысячи человек. Также в Ниамее находится крупнейшая французская авиабаза в Западной Африке.