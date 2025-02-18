Франция отказалась отправлять свои войска на Украину

Франция не собирается отправлять войска на Украину, заявил президент республики Эммануэль Макрон. Об этом сообщает La Depeche.

В понедельник, 17 февраля, Макрон пригласил на неформальную встречу в Париже лидеров Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также Великобритании.

В обсуждении также приняли участие председатели Еврокомиссии и Евросовета, а также генеральный секретарь НАТО. Участники встречи должны были рассмотреть «гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине».

Переговоры продлились около трех часов, но никакого итога встречи политики не озвучили. По данным СМИ, между участниками встречи возникли споры по вопросу отправки военных на Украину.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, первым покинувший мероприятие, в интервью СМИ сказал, что дальнейшее финансирование помощи Украине упирается в проблему дефицита бюджетов европейских стран. Поддержка ВСУ без ущерба собственной промышленности и социальной сфере стран ЕС возможна лишь при организации отдельного финансирования.

Ранее сообщалось о том, что во Франции высмеяли Макрона из-за провального саммита по Украине в Париже.