Франция передаст Украине около 50 ракет Scalp

По данным европейского дипломатического источника, производством ракет занимается компания MBDA.

Ракеты Scalp являются аналогом ракет Storm Shadow, которые ранее Киеву передала Великобритания. ВСУ уже использовали их для нанесения ударов по мирным городам новых регионов России. В частности, украинские военные атаковали Storm Shadow Луганск.

Reuters также сообщал о том, что Франция передаст Украине ракеты Scalp при условии, что Киев будет использовать их исключительно на своих территориях — на тех, которые признаны международным правом.

Агентство Franse Press сообщило, что ракеты Scalp уже находятся на Украине.

О том, что Франция приняла решение передать Киеву ракеты 11 июля сообщил президент страны Эммануэль Макрон на саммите НАТО, который проходил в Вильнюсе. Однако о каких именно ракетах идет речь, Макрон не уточнил. По данным СМИ, в частности, французского телеканала LCI, Киев получит именно ракеты Scalp.

Саммит в Литве продлится до 12 июля. В нем принимают участие главы государств-участников НАТО. В среду в его рамках пройдет заседание Совета НАТО-Украина. В нем, по словам генсека альянса Йенса Столтенберга, примет участие президент Украины Владимир Зеленский.