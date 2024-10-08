Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000, которые будут снабжены современным оборудованием. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню на своей странице в социальной сети.

«Поставки Mirage 2000 для Украины запланированы на первый квартал 2025 года», — отметил он.

Истребители будут оборудованы новейшими средствами вооружения, предназначенными для атак с воздуха на землю, а также технологиями, позволяющими обойти системы радиоэлектронной борьбы.

Министр добавил, что обучение украинских пилотов и механиков продолжается.

В августе текущего года на Украину уже прибыли первые истребители F-16 от союзников. Ранее, в 2023 году, на саммите G7 участники согласовали передачу Киеву F-16.

В течение ближайших четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия намерены передать украинским вооруженным силам в сумме 85 истребителей.

Ранее в Сеуле сообщили, что Пхеньян может отправить свои войска на Украину.