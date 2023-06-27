Франция предложила завершить миротворческую миссию ООН в Мали

Франция выступила с предложением прекратить миротворческую миссию Организации Объединенных Наций (ООН) в Мари, сообщило агентство Reuters. Ее мандат истекает 30 июня.

По данным источника, соответствующую резолюцию разработала французская делегация. Она была представлена странам-участницам Совета Безопасности ООН. Согласно документу, сотрудники миссии должны покинуть Мали до 31 декабря 2023 года.

В июне 2023 года Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп потребовал от Совбеза ООН «немедленно» отозвать из страны миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). По словам Диопа, контингент не смог наладить безопасную обстановку в государстве. Он отметил, что МИНУСМА, наоборот, своими действиями насторожило жителей МАЛИ и вызвало недоверие.

Всего в МИНУСМА принимают участие 13 тысяч человек. Миссия была учреждена в апреле 2013 года. Ее целью было оказание поддержки переходным малийским властям в стабилизации положения в государстве, а также защита гражданского населения и соблюдение прав человека.

На функционирование МИНУСМА с 2021 по 2022 год было потрачено более 1,2 млрд долларов.