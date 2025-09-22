Франция признала палестинскую государственность в штаб-квартире ООН

Франция официально признала государство Палестина. Об этом с трибуны ООН заявил президент Эммануэль Макрон, назвав данный шаг историческим и необходимым для установления прочного мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Париж совершил дипломатический прорыв, официально признав палестинскую государственность. С соответствующем заявлением Эммануэль Макрон выступил на международной конференции, посвященной палестинскому вопросу. Президент Франции подчеркнул, что это решение является логичным продолжением поддержки прав палестинского народа на самоопределение.

До сих пор большинство западных стран, включая США и ключевые государства ЕС, воздерживались от подобных действий, обуславливая признание успехом переговоров с Израилем. Теперь Париж ломает эту традицию, что может побудить к аналогичным шагам других членов Европейского союза.

