Политолог Киреев назвал причины массового признания Палестины
Ряд европейских стран официально признал политический суверенитет Палестины. Этот шаг аналитики расценивают как прямую реакцию на продолжающуюся военную операцию Израиля в секторе Газа. Как пояснил политолог Владимир Киреев, массовое признание стало формой выражения морального протеста, который долго копился в европейском обществе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, причина — действия Израиля, которые все чаще воспринимаются международным сообществом как несоизмеримые и ведущие к гуманитарной катастрофе. Европейские правительства, традиционно союзные США и Израилю, оказались под внутренним давлением. Они ищут способ заявить о своей позиции, не переходя к открытому противостоянию, и признание Палестины становится для них таким символическим, но важным жестом.
Эксперт добавил, что в краткосрочной перспективе это мало что изменит на поле боя — Израиль вероятно продолжит свою операцию, полагаясь на поддержку Вашингтона. Однако долгосрочные последствия могут быть глубокими. Главный удар наносится по фундаментальному ресурсу Израиля — его моральному авторитету и статусу жертвы, уходящему корнями в историю Холокоста. Именно этот статус долгое время обеспечивал стране автоматическую поддержку и некую безнаказанность. Теперь этот образ разрушается. По мере того, как исчезает чувство исторической вины, будет ослабевать и безусловная поддержка Израиля со стороны Европы. Это открывает путь к его постепенной дипломатической изоляции и сдвигу в глобальной политике. Даже в США, где следующее поколение политиков может увидеть в Израиле не жертву, а сторону конфликта, действующую вопреки нормам права.
По его мнению, признание Палестины — это не просто формальность, а начало стратегического перелома. Это первый шаг к лишению Израиля его главного исторического оправдания, что в конечном счете может подорвать основы его гегемонии в регионе.
