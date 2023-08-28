Франция выделит фермерам 200 миллионов евро на уничтожение вина

Правительство Франции выделит фермерам 200 миллионов евро на уничтожение излишек вина, сообщила в понедельник, 29 августа, газета Financial Times .

По данным источника, такие меры связаны с падением спроса и, соответственно, продаж продукции. Кроме того, на внешних рынках возникла конкуренция. Еще один фактор – падение продаж в КНР.

Отмечается, что специальную программу для фермеров разработало Министерство сельского хозяйства Франции и Европейский союз.

Как отмечается газета, один из видов поддержки заключается в перегоне вина в этиловый спирт, который можно в дальнейшем использовать в промышленности – например, для производства духов.

Кроме того, пишет Financial Times, в рамках программы предусмотрены выплаты компенсаций за вырубку виноградников. Издание подчеркнуло, что на этот шаг согласились порядка 1 тысячи виноделов в Бордо. По данным газеты, будет уничтожено 9,2 тысяч га виноградных лоз, что составляет 8% от общей площади выращивание в регионе.

Kantar провел исследование, в результате которого выяснилось, что потребление красного вина во Франции за 10 лет сократилось на 32%. Отмечается, что наиболее низкие показатели приходятся на молодых людей, которые, как подчеркивает агентство, предпочитают более крепкие напитки, пиво или совсем не пьют алкоголь.

По объему производства вин Франция занимала второе место в мире. На первой строчке находится Италия. Россия же в рейтинге Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) занимает 11 место.