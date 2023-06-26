Французов удивили слова президента Макрона о целях контрнаступления ВСУ

Жителей Франции удивили слова президента Эммануэля Макрона о целях контрнаступления украинской армии, что это делается ради толчка Москвы к переговорам. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на французскую газету Le Figaro.

Читатели называли это «бесстыдной пропагандой на фоне сильного отчаяния», что Зеленский будет вынужден пойти на переговоры из-за вызова своих граждан.

Также высказывались мнения о том, что «это русские призывают Зеленского к переговорам», но для старта переговоров украинская власть должна быть нацелена на диалог, однако ума у нее недостаточно.