Французская авиакомпания приостановила полеты в Мали и Буркина-Фасо

Французская авиакомпания Air France заявила о приостановке авиасообщения с Буркина-Фасо и Мали. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя компании.

«Air France приостанавливает рейсы в и из Уагадугу и Бамако до 11 августа», – говорится в заявлении авиакомпании.

Там же отметили, что рейсы из аэропортов африканских стран южнее Сахары будут занимать больше времени, чем обычно из-за закрытого воздушного пространства в Нигере.

7 августа Министерство иностранных дел Франции приняло решение приостановить финансовую поддержку Буркина-Фасо из-за угрозы властей государства выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в случае военного вмешательства в конфликт в Нигере.

26 июля в Нигере произошел военный переворот. Солдаты национальной гвардии в этот день заблокировали президента страны Мохамеда Базума в президентском дворце из-за его намерения отправить в отставку командующего гвардией Омара Тчиани. В результате главу государства вынудили уйти в отставку, а временным президентом стал Тчиани.

Мятежники позже выступили по национальному телевидению, где сообщили о закрытии воздушного пространства и действии комендантского часа. 2 августа Нигер вновь открыл воздушное пространство с рядом стран – Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом.

Ранее власти Буркина-Фасо ограничили в стране действие некоторых французских СМИ. Так, под ограничения попали телеканалы France 24 и LCI. Также власти запретили вещание радиостанции RFI.

Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в интервью РИА Новости сообщил, что ограничения работы французским СМИ связаны с намерением повлиять на общественное мнение граждан, а также с пропагандой.