Лидер Буркина-Фасо объяснил, почему в стране ограничили вещание французских СМИ

В интервью РИА Новости он сообщил, что французская пресса манипулировала общественным сознанием и вела пропагандистскую работу.

«Мы находимся в состоянии войны, и мы не потерпим, когда средства массовой информации пытаются отравить наше население и манипулировать им, вести подрывную пропаганду», – сказал Траоре.

Он отметил, что во Франции также закрывают СМИ других стран, поэтому Буркина-Фасо вправе делать то же самое с французской прессой. Также Траоре отметил, что государство будет поступать так же с любыми СМИ, которые разжигают войну и противостоят народу.

В декабре 2022 года в Буркина-Фасо приостановили вещание французской радиостанции RFI. В марте 2023 года такие же ограничения коснулись телеканала France 24. В июне в стране было приостановлено вещание другого телеканала Франции – LCI. На власти Буркина-Фасо обрушилась критика со стороны Европейского союза в связи с этими запретами.

30 июля в Нигере, где был свергнут президент Мохамед Базума, на фоне политической ситуации в стране произошли многотысячные митинги. Участники протестной акции выступили против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Конфликт в Нигере разгорелся после того, как Базума решил отправить в отставку командующего президентской гвардией Омара Тчиани. После этого бойцы нацгвардии захватили президентский дворец и вынудили главу государств покинуть свой пост. Базума обвиняли в тесных контактах в Францией, в том числе и в политической и экономической сферах.