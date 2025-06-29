Французская бабка бунтует: Зурабишвили выступила на митинге в Тбилиси

Саломе Зурабишвили, которая ранее занимала пост президента Грузии, вновь приняла участие в акции протеста в Тбилиси и обратилась к представителям оппозиции с призывом к единству. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье, 29 июня, в Тбилиси проходит акция протеста, организованная оппозиционными партиями и их сторонниками. Проспект Руставели, где собрались протестующие, всё ещё перекрыт. Однако на данный момент участников митинга немного.

Участники этих событий требуют освобождения задержанных активистов и лидеров оппозиционных партий. Зурабишвили неоднократно участвовала в митингах в поддержку оппозиционных сил.

«Я буду там, где есть единство. Если вы спросите меня, какие у меня амбиции, то у меня есть единственная цель — спасти страну вместе… Они (власти — ред.) не смогут сделать что-либо, есть мы будем едины», — заявила Зурабишвили.

В Грузии проходят митинги, участники которых требуют провести новые выборы в парламент. Они начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении отложить рассмотрение вопроса о начале переговоров о вступлении страны в Европейский союз до 2028 года.