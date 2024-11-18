Команда Трампа отказалась комментировать разрешение бить ATACMS вглубь России

Команда Дональда Трампа, следующего президента США, уклонилась от комментариев по поводу сообщений СМИ о том, что действующий президент Джо Байден дал разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS для атак на Россию, сообщил CNN.

Директор по связям с общественностью Трампа Стивен Чунг заявил, что республиканец Трамп является единственной персоной, способной объединить обе стороны для ведения мирных переговоров и работы над окончанием конфликта и насилия.

На вопрос, получал ли избранный президент уведомление о данном решении от действующей администрации, Чунг не дал ответа.

Представители команды Трампа обозначали, что разрешение на использование американских дальнобойных ракет для атак по российской территории может быть пересмотрено после вступления Трампа в должность.

Ранее Байден также ушел от ответа на вопрос журналистов об ударах ATACMS вглубь России.