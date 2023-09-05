Сам Вашингтон был бы не против, если бы украинский конфликт закончился дипломатическим путем.

Рено Жирар, обозреватель из газеты Le Figaro, выступил на телевидении и рассказал о своих впечатлениях. Он считает, что Соединенные Штаты готовы пойти на прекращение конфликта, но в то же время Киев хочет войны до победного конца.

«Вашингтон показал, что неуемное желание Зеленского воевать до победного конца вызывает у него некоторое раздражение», - указал журналист.

Жирар указал, что особенно ярко проявления раздражения проявились после саммита НАТО в Вильнюсе. Там украинский президент пытался выкрутить руки представителям США и заставить их немедленно принять Украину в альянс, не ничуть не преуспел.