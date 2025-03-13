Французские депутаты приняли резолюцию по помощи Киеву и призвали изъять активы РФ

Национальное собрание Франции приняло резолюцию, в которой призывается к оказанию помощи Украине, а также к конфискации замороженных российских активов и передаче их Киеву. Об этом сообщил ТАСС.

Принятая Нацсобранием декларация является чисто символической, она не несет никаких обязательств. В ней говорится, что Франция будет стремиться помогать Украине. Она также постарается предпринять шаги по конфискации замороженных средств России, чтобы передать их Киеву. За резолюцию проголосовали 288 депутатов, а против нее — всего 54 парламентария.

Левая партия «Неподчинившаяся Франция» и Французская компартия отдали свои голоса против документа. Марин Ле Пен и ее фракция правого «Национального объединения» предпочли воздержаться. Сама Ле Пен заявила, что при конфискации денег прежде всего стоит думать о последствиях. Во Франции не так много средств РФ, чтобы рисковать репутацией страны перед инвесторами.

«В любом случае будут последствия. Не думать об этом прежде, чем принимать решение, будет безответственно по отношению к интересам Франции», — указала она.

Ранее стало известно, что президент Франции Макрон дал поручение министру финансов оценить все возможные последствия конфискации российских финансов. Экспертам Минфина предстоит оценить, насколько такой шаг повлияет на французскую экономику и как его расценят другие иностранные инвесторы.