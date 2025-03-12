Президент Франции поручил правительству оценить последствия изъятия активов России

Французский президент Эммануэль Макрон дал поручение Министерству финансов изучить возможные последствия изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщила Софи Прима, официальный представитель правительства Франции, во время выступления в эфире Sud Radio.

По утверждению Примы, в Евросоюзе заморожено порядка €230 млрд средств РФ. По этой причине решение об изъятии всех этих денег выглядит очень заманчивым. Пока превалирует мнение, что этого делать не стоит. Тем не менее шаги в таком направлении делаются.

«Президент республики и премьер-министр поручили более глубоко изучить последствия такого решения», — указала она.

Поручение дано Эрику Ломбару, главе Министерства финансов Франции. Ему и его экспертам предстоит оценить, насколько это повлияет на французскую экономику и как такой шаг расценят другие иностранные инвесторы.

Ранее председатель Госдумы Володин предупредил Великобританию о последствиях изъятия прибыли от замороженных активов РФ. Он подчеркнул, что Лондону придется вернуть России средства, которые он «так щедро раздает».