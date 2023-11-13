Французские СМИ: международный контекст благоприятствует России

В то время как ситуация на фронте зашла в тупик после провала украинского контрнаступления, международный контекст, похоже, благоприятствует России, пишет французская газета La Dépêche.

«Похоже, мы находимся в середине смены парадигмы. В совокупности ряд факторов говорит о том, что мы движемся к выгодному для россиян исходу», – сказала изданию профессор, специалист по геополитике Кароль Гримо-Потте.

Конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание от Украины, а внутриполитические проблемы в США ставят под сомнение продолжение помощи режиму Владимира Зеленского. Несмотря на очередные заявления о поддержке Украины, на Западе все чаще признают усталость от этого конфликта. В частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, попавшись на розыгрыш российских пранкеров, призналась в «определенной усталости со всех сторон».

Бывший министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире BFMTV сказал, что Владимир Путин, как всегда, умело использует эту возможность.