Французские военные начнут покидать Нигер 10 октября

Французский военный контингент начнет покидать Нигер во вторник, 10 октября. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление военных африканской страны.

«Операции по отправке первой колонны в сопровождении наших сил обороны и безопасности начнутся завтра», – говорится в сообщении нигерских военных, захвативших власть.

В заявлении нет указания, в какую сторону будут двигаться колонны с французскими военными.

В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж больше не намерен сотрудничать в военном вопросе с Нигером и начинает процесс вывода своих военных с территории страны. Кроме того, французский лидер отозвал посла в Нигере. Макрон отметил, что французские военные выполнили все свои задачи в регионе.

В столице Нигера Ниамее находится французская авиабаза, являющаяся крупнейшим военным французским объектов в Западной Африке. Численность персонала базы составляет 1,5 тысяч человек.

Военный переворот в Нигере, в результате которого военные мятежники захватили власть, произошел 26 июля. В этот день бойцы Национальной гвардии заблокировали президента Мохамеда Базума в президентском дворце. Причиной таких шагов стало его намерение отправить в отставку командующего нацгвардией Омара Тчиани.