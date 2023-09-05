Французские военные намерены договориться с Нигером о сохранении контингента

Французские военные ведут переговоры с армией Нигера с целью сохранения своего присутствия в стране и продвижения своего контингента, пишет агентство Франс Пресс , ссылаясь на министерство обороны Франции.

«Переговоры для координации проходят локально между военными, чтобы обеспечить передвижения французского военного контингента, остановленные после прекращения сотрудничества в борьбе с терроризмом», – говорится в материале агентства.

Издание не уточнило, о каких именно перемещениях идет речь и относятся ли они к решению вывести французские войска из Нигера.

Ранее назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн сообщил, что французские военные находятся на территории государства незаконно. По его словам, правительство начало переговоры по скорейшему выводу французского контингента из страны.

В конце июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут избранный в 2021 году президент Мохамед Базум. Бойцы Национальной гвардии заблокировали бывшего лидера страны в президентском дворце и отказывались его выпускать.

Республика Нигер расположена в Западной Африке и не имеет выхода к морю. По данным на 2021 году, населения страны составляло почти 26 млн человек. С 1900 по 1960 год республика являлась колонией Франции.