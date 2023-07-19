Санкции против России привели к катастрофическим последствиям в экономике Европы, заявил депутат Национального собрания Франции Жером Бюиссон.

Энергетический кризис в Европе стал следствием отказа от российских энергоносителей. Это был глупый выбор, считает член французской партии «Национальное объединение».

Бюиссон высказался и против вторичных санкций, которые применяют США в отношении европейских компаний. Он назвал их инструментом «приучения к дисциплине».

Также политик высказался против ограничений в спортивной и культурной сферах. Это те области, которые должны служить сближению народов, уверен Бюиссон.