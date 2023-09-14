Высокопоставленный французский дипломат, сохранивший анонимность, прокомментировал слова председателя комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что киевскому контрнаступлению осталось не более 45 дней.

В интервью американской газете Politico, анонимный чиновник согласился с Милли и заявил, что украинский «контрнаступ» завершится к ноябрю.

«Контрнаступление, вероятно, остановится приблизительно в конце октября или начале ноября», – говорится в материале издания.

По мнению дипломата, причиной этого станут плохие погодные условия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось 4 июня. По словам российского лидера, ВСУ не испытывают успехов ни на одном из направлений, а ВС РФ, наоборот, выполняют свои задачи оперативно и в срок.

12 сентября Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, заявил, что потери украинской армии за три месяца контрнаступления оцениваются больше, чем в 71 тысячу человек.

Специальная военная операция РФ проходит с 24 февраля 2022 года. Ее главной целью стали денацификация, демилитаризация Украины, а также защита мирного населения ЛНР и ДНР.