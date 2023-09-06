Российское контрнаступление прекратит боевые действия на территории Украины, а конфликт будет закончен на условиях российской стороны. Соответствующее заявление сделал французский генерал Доминик Делавард во время эфира программы «Соловьев LIVE» , опубликованной на видеохостинге Rutube.

По словам Делаварда, у Киева нет никакой надежды на победу. Генерал сообщил, что рано или поздно настанет момент, когда РФ решит совершить собственное контрнаступление. Он заявил, что именно оно и положит конец конфликту, а победа останется за Россией.

Генерал также подчеркнул, что этот конфликт проходит не только на поле боя, но и на политической и экономической аренах. Он также отметил, что в геополитическом противостоянии участвует весь мир.