Французский министр убеждена в отличных отношениях Парижа и большинства африканских стран

По ее словам, при всей антифранцузской риторике, которая иногда проскальзывает от некоторых представителей черного континента, динамика международных отношений имеет положительный знак.

Катрин Колонна, глава министерства по делам Европы и иностранных дел, выступила на совещании с главами дипломатических представительств Франции. Она высказалась по поводу отношений с рядом африканских государств.

«Я уверена, что отношения между Францией и африканскими странами имеют хорошее будущее», - заявила она.

Ее слова привело ТАСС. После переворота, который произошел в Нигере, мятежники потребовали от французского посла покинуть страну. Тот не стал выезжать на родину, поскольку, по мнению французских дипломатов, такое требование лишено законной силы. По заверению Макрона, посол продолжит свою работу.