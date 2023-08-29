Французский министр убеждена в отличных отношениях Парижа и большинства африканских стран

Политика
© Наталья Селиверстова/РИА Новости

Фото: [© Наталья Селиверстова/РИА Новости]

По ее словам, при всей антифранцузской риторике, которая иногда проскальзывает от некоторых представителей черного континента, динамика международных отношений имеет положительный знак.

Катрин Колонна, глава министерства по делам Европы и иностранных дел, выступила на совещании с главами дипломатических представительств Франции. Она высказалась по поводу отношений с рядом африканских государств.

«Я уверена, что отношения между Францией и африканскими странами имеют хорошее будущее», - заявила она.

Ее слова привело ТАСС. После переворота, который произошел в Нигере, мятежники потребовали от французского посла покинуть страну. Тот не стал выезжать на родину, поскольку, по мнению французских дипломатов, такое требование лишено законной силы. По заверению Макрона, посол продолжит свою работу.

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