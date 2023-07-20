По его мнению, с такими темпами Украина скоро потребует еще и ядерное оружие.

Лидер партии «Патриоты» возмутился очередными требованиями украинского лидера поставить Киеву истребители и танки. Они необходимы ему для успешного контрнаступления.

«Все больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления», - указал он в социальных сетях.

Флориан Филиппо считает, что с такими аппетитами Зеленский вскоре затребует и ядерную бомбу. Он думает, что подобное безумие необходимо прекратить.