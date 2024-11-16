Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отреагировал на высказывания Владимира Зеленского о ядерном оружии в адрес победителя выборов президента США Дональда Трампа, назвав их «безумием». Своим мнением он поделился в соцсети X.

Ранее Зеленский заявил о возможности производства ядерного оружия на Украине. Филиппо отметил, что такие угрозы только подрывают стабильность в Европе и могут привести к непредсказуемым последствиям. Он призвал украинского лидера к более взвешенному подходу в международной политике.

Как ранее писала газета Times, украинские исследователи предполагают, что Украина могла бы разработать ядерную бомбу всего за несколько месяцев, если военная помощь со стороны США будет сокращена.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что создание ядерного оружия не представляет сложности, однако подчеркнул, что Украина на текущий момент не обладает необходимыми средствами для этого. Он охарактеризовал сообщения о возможном наличии ядерного оружия ВСУ как провокацию и заявил, что Россия будет внимательно следить за любыми попытками передачи ядерных технологий Киеву, чтобы не допустить появления такого оружия на украинской территории.

Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что время для Украины и ее сторонников на исходе.