Поездка накануне президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон обернулась для него самой настоящей катастрофой, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В подтверждение своих слов Филиппо отметил, что обещанных Киеву Белым домом 61 млрд долларов выделено не было, а те 200 млн, что анонсировал президент Джо Байден, просто слезы и не более. К тому же, даже последнюю сумму еще предстоит утвердить в конгрессе США.

«Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи», — написал он в соцсети Х (бывшая Twitter).

Филиппо в продолжение темы призвал власти Франции прекратить выделять Украине деньги на войну с Россией.

Ранее сообщалось, что Джо Байден высморкался от души, когда Зеленский благодарил США за очередной пакет антироссийских санкций.