Введение запретов на ввоз в ЕС личных вещей россиянами – это нагнетание еще большей напряженности в мире и следование в кильватер американской политике.

Флориан Филиппо, глава политической партии «Патриоты», возмутился поступком Урсулы фон дер Ляйен, которая продавила очередной закон, направленный против РФ и ее граждан. Он сделал гневную запись в социальной сети. Сначала политик напомнил, что под запрет попал ввоз автомобилей, мобильников и даже туалетной бумаги.

«Наверное, это и есть «европейские ценности», не так ли?! Все это направлено на одно: нагнетание напряженности, поддержание войны», - указал Филиппо с сарказмом.

По его мнению, европейские политики следуют американской неокосервативной повестке дня. В этом они скатились до проявлений настоящего расизма.