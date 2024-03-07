Филиппо: новая оборонная стратегия ЕС нужна только для удовлетворения амбиций главы Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК, считает себя новой королевой, поэтому она стремится самостоятельно принимать решения за остальные государства. Новая оборонительная программа будет служить исключительно в ее личных интересах. Так считает глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Свою точку зрения он опубликовал в соцсети Х.

По его мнению, нынешняя руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своем посту старательно занимается удовлетворением собственных амбиций. Теперь же, при принятии новой концепции обороны Европы, руководство Евросоюза сможет самостоятельно приобретать вооружения от имени всех государств, которые входят в объединение.

«Урсула уже мнит себя королевой Европы, теперь она возомнила себя главнокомандующим вооруженными силами!» - так считает французский политик.

Ранее Флориан Филиппо возмутился бесследным исчезновением 16-и миллиардов евро на Украине. Деньги якобы так и не дошли до Киева, пропав по дороге. Француз напомнил, что Украина считается одной из самых коррумпированных стран мира, поэтому пропаже финансов не стоит удивляться.