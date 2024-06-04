Запад губит украинский народ, помогая Киеву вести войну против России, так считает Флориан Филиппо, глава французской партии «Патриоты». Свое мнение он изложил в социальной сети Х.

В данной соцсети появилось видео, на котором сотрудники Территориального центра комплектования задерживают мужчину на улице в Днепропетровске, преодолевая сопротивление других граждан. Филиппо прокомментировал этот ролик. По его мнению, эти кадры ужасны, на них запечатлена сцена похищения человека при насильственной мобилизации.

«Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину, приведет к полному истреблению украинского народа!», - написал он.

Политик считает, что Западу надо немедленно прекратить поставлять вооружения ВСУ, и содействовать установлению мира.

Ранее Флориан Филиппо призывал Запад не поддерживать Зеленского, поскольку его власть перестала быть легитимной после истечения срока полномочий на посту президента.