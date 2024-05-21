Западные страны должны перестать поддерживать Украину, так как после истечения срока президента Зеленского она стала незаконной. Такого мнения придерживается лидер французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.

В своей публикации в соцсети X политик заявил, что по законам демократии Зеленский незаконно находится у власти, так как у него вышел срок полномочий. Он же напомнил, что в минувшем году президент Украины отменил выборы, а Франция продолжает каждый месяц отправлять Киеву 300 миллионов евро. С его же слов, в 2024 году к этой сумме добавятся еще 3 миллиарда, обещанные Макроном.

Продолжающийся на Украине конфликт Филлипо назвал абсурдным и обвинил власти Франции в поддержке этого разрушительного процесса, который должен был прекратиться, но НАТО сознательно не дает выйти на мирную линию. В своем обращении политик призвал прекратить поддержку коррумпированной страны и остановить Североатлантический альянс.

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