Французский политик Филиппо высказал опасение в плане реакции НАТО на провал ВСУ

По словам экс-депутата Европарламента Флориана Филиппо, Североатлантический альянс может пойти на эскалацию конфликта на Украине после провала контрнаступления украинской армии. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что мировые СМИ не один месяц ждали «контрнаступления украинских войск», а теперь фиаско.

Эксперт предположил, что следующим планом в таком случае может стать Третья мировая война России с НАТО или применение ядерного оружия.

Он подчеркнул, что необходимо немедленно прекратить данное безумие и вступить в переговоры.