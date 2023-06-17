Французский политик Филиппо высказал опасение в плане реакции НАТО на провал ВСУ
Фото: [©Алексей Витвицкий/РИА Новости]
По словам экс-депутата Европарламента Флориана Филиппо, Североатлантический альянс может пойти на эскалацию конфликта на Украине после провала контрнаступления украинской армии. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что мировые СМИ не один месяц ждали «контрнаступления украинских войск», а теперь фиаско.
Эксперт предположил, что следующим планом в таком случае может стать Третья мировая война России с НАТО или применение ядерного оружия.
Он подчеркнул, что необходимо немедленно прекратить данное безумие и вступить в переговоры.