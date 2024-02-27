Французский политик Меланшон назвал безумием возможность войны с Россией

Одна только мысль о военном противостоянии с ядерной державой навевает думы о безумии того, кто предлагает подобное. Об этом заявил Жан-Люк Меланшон, создатель партии «Неподчинившаяся Франция». Свою точку зрения он изложил в социальной сети Х.

Он указал, что словесная эскалация, которую допускает официальный Париж, выглядит крайне безответственно. Отправка войск на Украину из Франции будет очень безумным шагом.

«Отправка войск на Украину сделала бы нас стороной конфликта. Война против России была бы безумием», - написал он.

Так политик отреагировал на слова президента Макрона об обсуждении западными странами отправки своих военных на украинскую территорию. Глава Франции не исключил, что подобное решение будет принято в будущем.

Ранее Франсуа Макрон заявил, что его страна не будет делиться с украинцами истребителями Mirage. Такое может произойти в отдаленной перспективе, но сейчас власти даже не рассматривают такую возможность.