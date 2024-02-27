Макрон отказался поделиться с Украиной французскими истребителями Mirage

Париж не ведет никаких переговоров с Киевом о передаче ВСУ истребителей Mirage французского производства, заявил по итогам встречи по поддержке Украины президент Эммануэль Макрон.

Президент Франции отметил, что Елисейский дворец в настоящее время лишь изучает вопрос, насколько целесообразно в будущем отправить Украине указанную военную авиатехнику.

«На сегодня мы не ведем переговоров о Mirage, но мы занимаемся подготовкой пилотов», — уточнил француз, трансляция выступления Макрона велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в социальной сети Х.

Ранее мы писали, что президент Франции Макрон допустил отправку военных стран ЕС на Украину.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.