Флориан Филиппо заявил, что страны Запада в очередной раз пытаются совершить «оранжевую революцию» в непокорной им стране.

Глава партии «Патриоты» указал, что инициатором Майдана в Белграде выступил Северо-Атлантический военный блок, а доверенным лицом при его запуске стал ЕС. Так называемая оранжевая революция происходит в Сербии прямо сейчас. Она началась после победы действующего президента на очередных выборах.

«Атлантисты не выдержали и приняли меры. Организованы демонстрации, особенно в университетах и у мэрии Белграда. Попахивает Евромайданом», - подчеркнул Флориан Филиппо.

Свое мнение он изложил в одной из социальных сетей. Филиппо добавил, что альянс уже несколько месяцев угрожает Сербии, пытаясь изменить ее внешнеполитический курс и сделать из нее собственного вассала.