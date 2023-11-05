Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она сообщила о работе над 12-м пакетом антироссийских санкций.

Фон дер Ляйен побывала с визитом в Киеве, где и сделала очередной «подарок» Зеленскому.

Филиппо напомнил, что предыдущие одиннадцать пакетов Россию не ослабили, а вот в европейских странах из-за них выросли счета на электричество для населения, а экономика переживает рецессию.