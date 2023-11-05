Французский политик возмутился очередным «подарком» Зеленскому от фон дер Ляйен
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она сообщила о работе над 12-м пакетом антироссийских санкций.
Фон дер Ляйен побывала с визитом в Киеве, где и сделала очередной «подарок» Зеленскому.
Филиппо напомнил, что предыдущие одиннадцать пакетов Россию не ослабили, а вот в европейских странах из-за них выросли счета на электричество для населения, а экономика переживает рецессию.
«Давайте остановим это безумие! Давайте отменим все эти контрпродуктивные и разрушительные санкции», – написал политик в соцсетях.