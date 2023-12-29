Валерий Залужный начал открытую конфронтацию против украинского президента, обвинив того в провале летнего контрнаступления.

По мнению руководителя французской «Патриоты», Владимира Зеленского постигло очередное фиаско. Конфликт между ним и главнокомандующим украинской армией вошел в открытую стадию.

«Главнокомандующий Залужный ведет теперь против него открытую и публичную войну! Он провел брифинг в Киеве, нападая на Зеленского за полный провал контрнаступления!», - сообщил Флориан Филиппо в одной из социальных сетей.

Он добавил, что это очередное и яркое свидетельство того, что киевский режим рушится прямо на глазах. По его мнению, Франция должна отказаться поддерживать в любой форме бойню, которая происходит на Украине.