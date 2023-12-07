Российского президента Владимира Путина встретили в Саудовской Аравии с большой торжественностью. Соответствующее заявление сделал французский политик Флориан Филиппо в своих социальных сетях.

В своем посте Филиппо отметил, что Путина встретили там с особыми почестями, и это несмотря на то, что Запад и Европа все еще убеждают остальной мир в том, что Россия была полностью изолирована на международной арене.

Политик напомнил об «ужасных санкциях» главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, намекая на то, что они работают не так хорошо, как этого хотели бы в Европе. Филиппо назвал это глупостью, добавив, что странам ЕС нужно срочно и быстро «сменить курс».

Российский лидер прибыл в Саудовскую Аравию в среду 6 декабря с официальным визитом.