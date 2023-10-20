Украинское правительство должно согласиться на потерю своих территорий, а вдобавок отказаться от вхождения в Евросоюз и НАТО, так считает автор из Front Populaire.

У этого СМИ вышла статья, в которой отмечено, что интерес Запада к украинскому конфликту постепенно падает. Украина не сможет самостоятельно одержать победу в боевых действиях, поэтому ей придется пойти на переговоры.

«Во-первых, Киеву придется признать потерю своих территорий. Во-вторых, он должен будет стать «нейтральным», - указало издание.

Вдобавок ко всему, украинским властям придется изменить статус русского языка и вписать его в свою конституцию. А еще Украина будет вынуждена пройти демилитаризацию, чтобы не создавать угроз России. Этот факт правительство Зеленского обязано принять, а вдобавок к нему это должны понять и европейские государства.