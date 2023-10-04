Магия пафосных речей украинского президента все меньше стала действовать на лидеров других государств. Они уже чувствуют раздражение от этой темы.

У газеты Le Monde вышла статья, автор которой, Сильви Кауфманн, заявила о постепенном ослаблении поддержки Киева со стороны его союзников. Те чувствуют себя усталыми после 19 месяцев отправки всего возможного на Украину. В первую очередь, это происходит из-за неудачи украинского контрнаступления.

«Слова украинского президента имеют все меньший вес и даже раздражают некоторых партнеров, которые тоже устали от критики за недостаточную активность», - указала журналистка.

На ситуацию накладываются неудачи Запада на дипломатическом фронте. Страны глобального Юга не стали поддерживать его, и даже в Соединенных Штатах наблюдается раскол в политических кругах, который произошел в первую очередь из-за Украины. А в Европе уже две страны, Польша и Венгрия, демонстративно отказываются даже участвовать в заседаниях, которые посвящены проблемам Киева.