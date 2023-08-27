Французы считают, что их страна принесена в «жертву идеологическому безумию»
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По словам лидера оппозиционной партии Франции «Патриоты» Флориана Филиппо, действующий лидер их страны Эммануэль Макрон оказывает поддержку Киеву в ущерб интересам французов. Об этом он сообщил в одной из соцсетей.
Он отметил, что Франция принесена «в жертву идеологическому безумию».
По мнению политика, в стране не хватает жилья для студентов, а Макрон продолжает поддерживать киевский режим, не замечая интересов своих граждан.