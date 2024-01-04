ФРГ отправила Украине боеприпасы Leopard и бронемашины

ФРГ отправила украинским ВС новый пакет военной поддержки, включающий в себя боеприпасы для Leopard и десяток бронемашин Marder. Об этом сообщается на официальном интернет-ресурсе правительства государства.

В сообщении представителей правительства Германии говорится, что в новый пакет помощи для Киева вошли десяток машин Marder, боеприпасы с запчастями к ним, а также, боеприпасы для Leopard 2А6.

Уточняется также, что ФРГ передала Украине ПВО-систему Skynex, несколько радиолокационных станций TRML-4D, боеприпасы для ПВО, 2 танка Wisent и грузовики Zetros.

Накануне представитель американского Белого дома Джон Кирби сообщил о том, что Соединенные Штаты прекращают финансирование украинских ВС на фоне отсутствия у государства средств на данные цели.