ФРГ продлит погранконтроль с 3 странами

ФРГ продлит контроль на польской, чешской и швейцарской границах, как минимум, до 15 марта предстоящего года. Соответствующее заявление сделала глава немецкого МВД Нэнси Фезер, сообщается на официальном сайте ведомства.

Немецкая министр уточнила, что решение о продлении погранконтроля с середины октября было принято ради борьбы с противозаконным ввозом мигрантов и для того, чтобы ограничить нелегальную миграцию. В МВД также напомнили, что внутренний контроль также актуален на немецко-австрийской границе, и он продлится до мая следующего года.

Фезер также привела статистику, согласно которой, принятые меры поспособствовали снижению нелегальных въездов в Германию более чем на 60%. Сообщается, что зарегистрированных случаев нелегального пересечения границы было менее 8000 в ноябре, в то время, как в октябре было более 20000.