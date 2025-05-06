Фридрих Мерц не смог стать канцлером Германии в первом туре голосования

Фридрих Мерц, выдвинутый христианскими демократами на пост канцлера Германии, не достиг успеха в первом раунде голосования в немецком парламенте. Ему не удалось получить необходимое абсолютное большинство голосов для избрания на должность канцлера в первом туре, передает РИА Новости.

В ходе голосования Мерц получил поддержку 310 парламентариев, в то время как для победы требовалось 316 голосов. Против его кандидатуры высказались 307 депутатов.

Общее число депутатов в бундестаге составляет 630 человек. В соответствии с процедурой, предусмотрено проведение еще двух туров голосования.

Ранее сообщалось, что уходящий в отставку Шольц обратился к Мерцу с пожеланием.