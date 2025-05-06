Уходящий в отставку Шольц дал совет преемнику

Уходящий в отставку канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС и претендент на должность главы правительства, будет находить вдохновение и стойкость в общении с жителями разных регионов страны. По его мнению, это поможет ему эффективно решать задачи и отвечать на вызовы, стоящие перед правительством, передает РБК.

Шольц подчеркнул, что с такими гражданами Германия может смотреть в будущее без опасений, уверенно формируя свою судьбу. Он также заявил, что единство — залог силы Германии.

Во вторник, 6 мая, члены немецкого парламента проведут голосование по кандидатуре канцлера. В случае ожидаемой победы Мерца в тот же день состоится церемония приведения к присяге нового коалиционного правительства.

Соглашение о создании этой коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ было достигнуто 9 апреля. Вместе эти партии контролируют 328 мест в бундестаге, что превышает необходимое для большинства число в 316.

Ранее сообщалось, что жителя Германии оштрафовали на €4,5 тыс. за объятия с Шольцем.