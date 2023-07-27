ФСБ обнаружила следы взрывчатки на сухогрузе, шедшем за зерном в Россию

ФСБ сообщила об обнаружении следов взрывчатых веществ на судне, которое следовало в Россию за зерном. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном в четверг, 27 июля.

По данным ФСБ, следы взрывчатки обнаружены на сухогрузе ВМО RIVER, шедшего из Турции в Ростов-на-Дону. Ранее оно могло использоваться для доставки взрывчатки на Украину.

«В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», – следует из сообщения ведомства.

Специалисты обнаружили следы динитротолуола и тротила. По информации спецслужб, сухогруз в июне и июле этого года заходил в морской порт Рени, расположенный в Одесской области.

ВМО RIVER запрещено проходить под Крымским мостом. Оно также должно покинуть морской зоны РФ.

22 июля ФСБ сообщили об обнаружении следов таких же взрывчатых веществ на другом судне, следовавшим из Турции в Ростов-на-Дону. Тогда специалисты также выявили следы постороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза.

По информации ведомства, судно в конце мая этого года располагалось в украинском порту Килия, а в июле прибыло в турецкий порт Тузла. Отмечается, что на борту полностью поменялся состав судовой команды – ранее на нем работали 12 граждан Украины.

Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля 2023 года. Российская сторона неоднократно заявляла о неэффективности этого соглашения, так как ее условия не соблюдаются, а нуждающиеся страны, которых должны обеспечивать продовольствием, не получают и половины от необходимых объемов.

После выхода России из черноморской сделки российская сторона отозвала гарантии безопасности для судов из Украины в Черном море.