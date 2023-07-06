ФСБ раскрыла планы по подготовке теракта в Тюменской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли теракт в Тюменской области, который готовили представители националистической группировки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, террористы должны были выполнить задание по наводке одной из запрещенных украинских группировок. В процессе задержания одного националиста ликвидировали.

«На территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера», – говорится в пресс-релизе ФСБ.

Задержание неонацистов прошло во вторник, 4 июля. Один из них – 38-летний мужчина, предпринял попытку напасть на сотрудника ФСБ с оружием и боеприпасом, в результате чего был нейтрализован ответным выстрелом. Преступники были задержаны в лесополосе в Исетском районе не рядом с газонефтераспределительным заводом. Радикалы планировали подорвать объект.

Началась проверка. Были заведены уголовные дела по нескольким статьям – «Приготовление к теракту», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов», а также «Незаконное хранение, взрывчатого устройства».