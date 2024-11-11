На передовой был устранен командир одной из бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Поддубченко. Он скончался на линии боевого соприкосновения, сообщил телеграм-канал «Шепот фронта», конкретное местоположение не уточняется.

Поддубченко родился в городе Умань, находящемся в Черкасской области. Его сотоварищи дали ему прозвище «Бог артиллерии».

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие на покровском направлении ликвидировали Николая Amorth Состина, знаменитого барабанщика-сатаниста, который сражался на стороне Вооруженных сил Украины.